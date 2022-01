Ces derniers jours, des images venues tout droit du Melbourne Park montraient la sécu­rité de l’Open d’Australie confis­quer une bande­role et des tee‐shirts avec les inscrip­tions « Free Peng Shuai » ou « Where is Peng Shuai ? ». La police était même inter­venue pour faire respecter la consigne : aucune inscrip­tion politique.

Le direc­teur du tournoi, Craig Tiley, s’est rétracté dans des propos rapportés par ESPN, même s’il a imposé une condi­tion assez évidente pour la suite.

« Les protes­ta­tions en faveur de Shuai Peng seront auto­ri­sées tant qu’elles ne seront pas pertur­ba­trices, mais plutôt paci­fiques », a précisé le patron de Tennis Australia, alors que les soutiens de la Chinoise ne repré­sen­taient aucun danger.