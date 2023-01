Très présent dans la presse locale à quelques jours du début de l’Open d’Australie édition 2023, le direc­teur du tournoi, Craig Tiley, a tenu à prévenir les spec­ta­teurs qui auraient l’in­ten­tion de perturber les matchs de Novak Djokovic suite à ce qu’il s’est passé l’année passée.

« S’il perturbent le plaisir des autres spec­ta­teurs, boum, on les expulse. Ce que j’ai toujours aimé à Melbourne, c’est que le public apprécie vrai­ment le sport et la perfor­mance, plus que n’im­porte où en Australie à mon avis. Et j’es­père que les gens vont prendre cela en compte. »