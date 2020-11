À deux mois du début de l’édition 2021 de l’Open d’Australie, son directeur, Craig Tiley, fait tout pour que l’évènement accueille au moins 25 % de spectateurs par rapport à la capacité initiale. Le gouvernement de L’État de Victoria ne serait pas emballé par cette idée alors que l’épidémie de Covid-19 n’est toujours pas maîtrisée. Cependant, Tiley a sa petite idée pour convaincre les dirigeants.

« En janvier, l’Open d’Australie injectera des millions de dollars directement dans l’économie pour Melbourne et Victoria et jouera un rôle majeur dans l’accélération de la reprise économique dans l’État. Nous pouvons aider le gouvernement victorien, nous pouvons aider les autres gouvernements, mais nous avons également besoin d’aide », a déclaré le patron de l’Open d’Australie qui appuie sur la corde bien sensible de l’argent.