Craig Tiley, directeur de l’Open d’Australie, s’est exprimé auprès de l’agence AAP concernant l’édition 2021 de son Grand Chelem. Bien que le Covid-19 soit de retour en Australie avec plusieurs cas ces derniers jours, le patron du Grand Chelem australien a voulu faire preuve d’optimisme : « Rien n’a changé pour nous concernant notre planification. L’environnement autour de nous a changé et continuera à changer comme nous l’avons vu avec le pic actuel dans l’état de Victoria. Nous sommes optimistes quant à la réussite des mesures supplémentaires actuellement en place et les restrictions continueront à être assouplies au cours des prochains mois. »

Craig Tiley a ensuite confirmé que son organisation n’envisageait pas un changement de date ou de lieu si le pandémie venait à se poursuivre en janvier 2021. Si l’Open d’Australie a lieu, ce sera en janvier et à Melbourne. Il a également confié qu’il étudiait différentes options dont les mesures possibles à New York et à Paris : « L’US Open et Roland-Garros envisagent des tests obligatoires, des quarantaines et la limitation de l’entourage. Bien sûr nous examinerons toutes ces options, mais il est difficile de prévoir exactement ce qu’il devra être mis en place car les directives et protocoles changent de semaine en semaine, parfois de jour en jour. »