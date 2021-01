Dans le quotidien australien The Age, Craig Tiley a tenu à mettre les choses au point concernant les sanctions possibles si certains joueurs ou joueuses ne respectent pas à la lettre le protocole imposé par Tennis Australia.

Sa déclaration est claire et limpide. Il n’y aura pas vraiment de marge de manoeuvre d’autant que les tournois du Grand Chelem, via le levier ITF, peuvent appliquer des sanctions rapidement : « Les tournois du Grand Chelem ont un ensemble de règles différentes du circuit classique. Nous sommes notamment très forts et très efficace dans notre application de ces règles. Il faut bien que les joueurs comprennent que que n’importe quelle infraction sera synonyme d’expulsion et du retour à la maison afin que nous puissions protéger tout le monde. Si vous faites l’effort nécessaire pour venir à ce tournoi avec tout ce que cela comporte, ce serait une erreur ridicule pour quelqu’un de s’écarter de la ligne très précise que l’on a défini »