Avec les restrictions qui se confirment en Europe, c’est une peu la panique du côté de l’Australie qui doit organiser le premier tournoi du Grand Chelem début janvier. La situation doit donc être bien définie au préalable pour que les organisateurs puissent expliquer ce qui va être mis en place auprès des joueurs. Craig Tiley, le directeur du tournoi s’est donc exprimé auprès de l’agence Reuters pour alerter les autorités : « Nous arrivons à un moment décisif concernant l’organisation de l’Open d’Australie. Nous avons besoin d’un engagement ferme des autorités sanitaires et des gouvernements si nous voulons aller de l’avant. Dans une période comprise entre deux semaines et un mois, il est nécessaire d’être clair sur ce qu’il peut se passer, si les frontières sont ouvertes et si nous pouvons organiser plusieurs tournois avant le Grand Chelem dans plusieurs villes. Nous sommes prêts, mais s’il n’y a pas des exceptions pour les athlètes et que les frontières restent fermées, nous devons reconsidérer tout ce que nous avions préparé «