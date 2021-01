La réaction du grand patron Craig Tiley était attendu avec impatience. Comme en plus c’est un bon communicant on savait déjà que cela allait être clair et précis. Et c’est le cas, le directeur de Tennis Australia s’est largement expliqué sur Channel 9.

Craig Tiley n’est nullement inquiet, comme il l’explique froidement, tout le monde savait qu’il existait un risque : « Evidemment ce n’est pas ce que nous voulions. Pour le moment, nous avons 643 tests négatifs et, malheureusement, deux positifs. Dès le début, nous savions que ces types de risques existaient, avec cette pandémie, vous ne pouvez jamais rien tenir pour acquis. Tous ceux qui sont venus en Australie ont dû passer un test négatif 72 heures avant de prendre le vol. Dès leur arrivée, ils seraient isolés jusqu’à ce qu’un nouveau test soit effectué, mais nous avons toujours su que quelque chose comme ça pouvait arriver ».