Ce mardi, vu les circonstances, le patron de Tennis Australia, Craig Tiley, a repris la parole pour rassurer tout le monde. « Au vu des informations dont nous disposons pour le moment – sachant que les qualifications ont lieu la semaine prochaine, les prévisions sont favorables. Et sincèrement nous ne prévoyons aucun retard. Nous avons mis en place bien sur des mesures supplémentaires afin de garantir que l’Open d’Australie puisse se dérouler comme prévu. Les incendies les plus proches de Melbourne sont à plusieurs centaines de kilomètres de la ville. D’autre part, nous avons anticipé les événements, et nous avons mis des moyens supplémentaires importants pour l’analyse de l’air, le suivi et la logistique tout au long du tournoi. Sur place, on s’est engagé que des experts en météo et en qualité de l’air soient présents, leur mission sera d’analyser toutes les données disponibles en direct et d’évaluer en live la qualité de l’air au Melbourne Park. »