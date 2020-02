Patron de Tennis Australia et directeur de l’Open d’Australie, Craig Tiley est revenu sur la quinzaine dans les colonnes de The Age. L’ancien entraîneur a notamment été interrogé sur Roger Federer et sa potentielle présence en 2021 : « Je serais très prudent de spéculer sur la fin de la carrière de Roger Federer. Il joue aussi bien que jamais et a certainement encore la rage de vaincre. Roger a une joie évidente dans son jeu. Il aime clairement encore beaucoup jouer au tennis. Roger a prouvé à maintes reprises qu’il a des pouvoirs incroyables de récupération et d’endurance. Avec tout cela à l’esprit, nous nous attendons à le revoir l’an prochain. »