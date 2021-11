Le vaccin à tout prix ! C’est la posi­tion assumée de l’Australie, de l’Open et de son direc­teur, Craig Tiley. Dans une récente inter­view pour la radio locale SEN, le patron du premier Grand Chelem de l’année s’est montré très offensif concer­nant la fameuse injec­tion, jusqu’à faire du « chan­tage » à Novak Djokovic. La grande classe.

« Actuellement, 85% des joueurs sont vaccinés, nous prenons cela très au sérieux, c’est pour­quoi nous en avons fait une obli­ga­tion pour venir ici. Nous pensons qu’en janvier, il y aura entre 90 et 95 % de vaccinés ; ceux qui ne le sont pas ne pour­ront pas jouer », a dabord lancé Tiley avant de faire allu­sion au numéro 1 mondial et son incer­ti­tude : « Novak a remporté l’Open d’Australie neuf fois, mais je suis sûr qu’il en veut dix. Il est à égalité avec Federer et Nadal avec 20 Grands Chelems, je ne pense pas qu’il veuille manquer l’oc­ca­sion de les battre. »