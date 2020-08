Alors que l’Open d’Australie a déjà pris des mesures en prévision du prochain rendez-vous en janvier prochain (du 18 au 31 janvier 2021), le directeur du tournoi, Craig Tiley, a même commencé à évoquer la possibilité et créer une bulle pour les joueurs à partir de fin décembre et du début de la tournée australienne : « En décembre, il n’y a pas de tournois et les joueurs de tennis pourraient venir en Australie pour s’acclimater et passer des quarantaines ici, explique Tiley. Après un premier test COVID-19, dès votre arrivée, il y aura des tests tous les deux, trois ou quatre jours. Si quelqu’un est infecté, il sera immédiatement mis en quarantaine. »