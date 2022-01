L’ange gardien du service volée, Maxime Cressy, ne manque pas d’am­bi­tions. Fort de son excellent début de saison (finale à Melbourne, quart à Sydney et désor­mais huitième à l’Open d’Australie), le Franco‐Américain de 24 ans, né à Paris, se sent pousser des ailes.

Se voit‐il dans le top 10 ? « Même numéro 1, je suis très confiant. Mon style de jeu peut battre n’im­porte qui, donc dès cette année, je suis très confiant. J’ai joué contre Nadal et je crois vrai­ment que je l’ai mis dans une posi­tion incon­for­table, donc si je m’en tiens vrai­ment à mes routines et à un état d’es­prit très disci­pliné, je peux le faire, oui », a répondu serei­ne­ment Cressy (70e) avant d’af­fronter Daniil Medvedev, contre il ne compte abso­lu­ment pas renier son style de jeu malgré la qualité de retour du Russe.

« En fait, je ne pense même pas à mon adver­saire car il essaie beau­coup de choses diffé­rentes. Il peut essayer retourner de près ou si ça ne marche pas depuis la ligne de fond, il peut essayer n’im­porte quoi. Donc j’es­saie de ne pas regarder ce que fait l’ad­ver­saire parce que quand je suis très effi­cace au service et à la volée, mes adver­saires essaient diffé­rentes choses pour me perturber et si je me concentre sur eux, cela perturbe mon jeu. »