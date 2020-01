Quentin Halys risque d’avoir mal à la tête en allant se coucher. Le Tricolore (215e et issu des qualifications) n’est pas passé loin d’accrocher un match de gala au deuxième tour face à Roger Federer. D’abord mené deux manches à rien par Filip Krajinovic (41e), le Tricolore est revenu à sa hauteur avant de prendre l’ascendant et d’être le premier à breaker au cinquième acte (4-3). Le Serbe est aussitôt revenu mais le Français a ensuite trois nouvelles occasions de reprendre le service de son adversaire. Sans succès. Il se fait surprendre et cède finalement 7-6(7), 7-6(1), 3-6, 4-6, 7-5. C’est Filip Krajinovic qui défiera Roger Federer au deuxième tour.