Le premier ministre de l’Etat de Victoria n’a pas tardé à répondre à Novak Djokovic qui avait envoyé une lettre de doléances à Crag Tiley et ceci afin d’assouplir les mesures de quartaine stricte pour les joueurs dit « cas contact ». La réponse est clair et nette : « Les gens sont libres de fournir des listes de demandes. Mais la réponse est non » a expliqué Daniel Andrews. Dans son intervention, il a aussi rappelé que les règles avaient été clairement spécifiées à l’ensemble des joueurs et que rien n’a été modifié par rapport à ce qui avait été dit préalablement. Maintenant les autorités attendent juste les prochains tests pour savoir si certaines contaminations ont eu lieu dans l’avion. « Il reste encore beaucoup de temps avec ses deux semaines de quarantaine et un « tampon » de 15 jours avant le 8 février date du début du tournoi » a explique le premier ministre qui ne semblait pas être inquiet.