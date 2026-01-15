S’il s’est imposé contre Frances Tiafoe lors d’un match d’ex­hi­bi­tion ce jeudi, à trois jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Novak Djokovic avait connu une alerte au niveau des cervi­cales la veille à l’entraînement.

Sur le plateau de Tennis Channel, la 65e joueuse mondiale Danielle Collins s’est montrée inquiète pour le Serbe.

« C’est le plus grand joueur de tous les temps, mais dans mon esprit, il prend de l’âge, et je pense qu’il y a quelque chose là‐dessous. Ce n’est jamais agréable d’aborder un tournoi avec une bles­sure ou quelque chose comme ça. On peut certai­ne­ment s’adapter, mais il ferait mieux de prier pour avoir un bon tirage au sort. »

Le tirage au sort, Nole le connaît depuis ce jeudi matin et il ne lui a pas été très favorable.