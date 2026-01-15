AccueilOpen d'AustralieDanielle Collins : "Novak Djokovic est le plus grand joueur de tous...
Open d'Australie

Danielle Collins : « Novak Djokovic est le plus grand joueur de tous les temps mais il ferait mieux de prier… »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

S’il s’est imposé contre Frances Tiafoe lors d’un match d’ex­hi­bi­tion ce jeudi, à trois jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Novak Djokovic avait connu une alerte au niveau des cervi­cales la veille à l’entraînement. 

Sur le plateau de Tennis Channel, la 65e joueuse mondiale Danielle Collins s’est montrée inquiète pour le Serbe. 

« C’est le plus grand joueur de tous les temps, mais dans mon esprit, il prend de l’âge, et je pense qu’il y a quelque chose là‐dessous. Ce n’est jamais agréable d’aborder un tournoi avec une bles­sure ou quelque chose comme ça. On peut certai­ne­ment s’adapter, mais il ferait mieux de prier pour avoir un bon tirage au sort. »

Le tirage au sort, Nole le connaît depuis ce jeudi matin et il ne lui a pas été très favorable. 

Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 12:59

Article précédent
Carlos Alcaraz : « Je ne peux pas vous dire quel était l’ob­jectif prin­cipal de cette pré‐saison, car mes adver­saires sont à l’affût »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.