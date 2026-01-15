S’il s’est imposé contre Frances Tiafoe lors d’un match d’exhibition ce jeudi, à trois jours du début de l’Open d’Australie (18 janvier au 1er février), Novak Djokovic avait connu une alerte au niveau des cervicales la veille à l’entraînement.
Sur le plateau de Tennis Channel, la 65e joueuse mondiale Danielle Collins s’est montrée inquiète pour le Serbe.
« C’est le plus grand joueur de tous les temps, mais dans mon esprit, il prend de l’âge, et je pense qu’il y a quelque chose là‐dessous. Ce n’est jamais agréable d’aborder un tournoi avec une blessure ou quelque chose comme ça. On peut certainement s’adapter, mais il ferait mieux de prier pour avoir un bon tirage au sort. »
Le tirage au sort, Nole le connaît depuis ce jeudi matin et il ne lui a pas été très favorable.
Publié le jeudi 15 janvier 2026 à 12:59