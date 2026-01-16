Forfait pour l’Open d’Australie et le début de saison 2026 à cause d’une bles­sure au dos, Danielle Collins a accepté un poste de consul­tante sur Tennis Channel pour l’Open d’Australie.

Invitée à dési­gner la première grosse surprise de cette édition 2026 dans le tableau féminin, l’Américaine a choisi sa « copine », Iga Swiatek, qui a montré des signes inquié­tants lors de sa défaite face à Belinda Bencic sur la United Cup.

Danielle Collins believes Iga Swiatek is on upset alert at the #AusOpen 🚨 pic.twitter.com/zMfjqd1mia — Tennis Channel (@TennisChannel) January 16, 2026

« Cela ne surprendra pas les gens qui suivent tennis, mais je dirais Iga Swiatek. Je suis un peu inquiète concer­nant ses récentes perfor­mances sur la United Cup avec deux défaites d’af­filée (contre Gauff et Bencic). Je pense donc qu’elle pour­rait connaître des difficultés. »