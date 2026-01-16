Forfait pour l’Open d’Australie et le début de saison 2026 à cause d’une blessure au dos, Danielle Collins a accepté un poste de consultante sur Tennis Channel pour l’Open d’Australie.
Invitée à désigner la première grosse surprise de cette édition 2026 dans le tableau féminin, l’Américaine a choisi sa « copine », Iga Swiatek, qui a montré des signes inquiétants lors de sa défaite face à Belinda Bencic sur la United Cup.
Danielle Collins believes Iga Swiatek is on upset alert at the #AusOpen 🚨 pic.twitter.com/zMfjqd1mia— Tennis Channel (@TennisChannel) January 16, 2026
« Cela ne surprendra pas les gens qui suivent tennis, mais je dirais Iga Swiatek. Je suis un peu inquiète concernant ses récentes performances sur la United Cup avec deux défaites d’affilée (contre Gauff et Bencic). Je pense donc qu’elle pourrait connaître des difficultés. »
Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 15:15