AccueilOpen d'AustralieDanielle Collins sans pitié avec Iga Swiatek : "Si je devais choisir...
Open d'Australie

Danielle Collins sans pitié avec Iga Swiatek : « Si je devais choisir une joueuse du Top 10 suscep­tible d’être éliminée dès les premiers tours, ce serait elle »

Thomas S
Par Thomas S

-

280
United 2026 - Sydney - 08/01/2026 -

Forfait pour l’Open d’Australie et le début de saison 2026 à cause d’une bles­sure au dos, Danielle Collins a accepté un poste de consul­tante sur Tennis Channel pour l’Open d’Australie. 

Invitée à dési­gner la première grosse surprise de cette édition 2026 dans le tableau féminin, l’Américaine a choisi sa « copine », Iga Swiatek, qui a montré des signes inquié­tants lors de sa défaite face à Belinda Bencic sur la United Cup.

« Cela ne surprendra pas les gens qui suivent tennis, mais je dirais Iga Swiatek. Je suis un peu inquiète concer­nant ses récentes perfor­mances sur la United Cup avec deux défaites d’af­filée (contre Gauff et Bencic). Je pense donc qu’elle pour­rait connaître des difficultés. »

Publié le vendredi 16 janvier 2026 à 15:15

Article précédent
Corretja : « Imaginons que Sinner ou Alcaraz perde en quarts de finale et que Djokovic batte l’autre en demi‐finale. Novak se retrou­vera alors en finale face à un autre joueur, et si c’est Zverev, la tâche s’an­nonce égale­ment difficile »
Article suivant
Le cri d’alarme de Stefanos Tsitsipas : « Nous n’avons jamais connu une année avec autant d’aban­dons. Personnellement, je pense qu’il y a un lien direct avec ce que le circuit nous fait subir »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.