Alors qu’il s’ap­prête à affronter Hubert Hurkacz, ce mercredi en quarts de finale de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a été inter­rogé en confé­rence de presse sur cet adver­saire contre lequel il s’est incliné à trois reprises en cinq confrontations.

Et forcé­ment, le Russe a parti­cu­liè­re­ment insisté sur l’arme fatale et prin­ci­pale du Polonais : son service.

« Il sert plus fort que beau­coup d’autres joueurs. Je le compa­re­rais à Nick Kyrgios, son service est à la fois très précis et puis­sant. Je dirais qu’il n’existe pas beau­coup de joueurs comme lui sur le circuit. Novak (Djokovic) a vrai­ment amélioré son service. Jannik (Sinner) égale­ment. Comme je l’ai dit, il y a Hurkacz et Kyrgios. Avant il y avait Karlovic et Isner. Je ne sais pas si je fais partie de cette caté­gorie. Je ne sers pas fort, à peine 210, mais j’ai l’im­pres­sion de servir avec précision. »