Open d'Australie

Daniil Medvedev : « C’est la première fois depuis deux ans que j’at­teins le 3e tour d’un Grand Chelem, donc je suis content »

Jean Muller
Par Jean Muller

Vainqueur de Quentin Halys en 4 manches après avoir perdu la première lors d’un tie‐break assez long, Daniil Medvedev continue son sur sa lancée après son succès à Brisbane. Rapide sur ses jambes et précis dans ces frappes, le Russe a passé un vrai test face à au Français car Quentin est un joueur expé­ri­menté qui aime affronter un adver­saire qui donne du rythme. A l’issue de son succès, Daniil était donc forcé­ment satis­fait même s’il a précisé qu’il ne s’était pas encore tout à fait habitué aux condi­tions de jeu de Melbourne Park.

« Honnêtement, j’ai beau­coup mieux joué à Brisbane. Je ne suis pas encore tota­le­ment adapté au court. J’ai l’im­pres­sion de manquer un peu de puis­sance dans mes frappes. Mais c’est une bonne chose, car quand on enchaîne les victoires tout au long du tournoi, on s’y habitue progres­si­ve­ment… mais je joue nette­ment mieux ; c’est la première fois depuis deux ans que j’at­teins le troi­sième tour d’un Grand Chelem, donc je suis content »

Au prochain tour, Daniil sera opposé à Marozan qui a déjà sorti Rinderknech et Majchrzak, deux ‘scalps » qui confirme que le Hongrois est en grande forme. Son jeu et son style peuvent gêner le Russe.

Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 07:45

