Vainqueur de Quentin Halys en 4 manches après avoir perdu la première lors d’un tie‐break assez long, Daniil Medvedev continue son sur sa lancée après son succès à Brisbane. Rapide sur ses jambes et précis dans ces frappes, le Russe a passé un vrai test face à au Français car Quentin est un joueur expérimenté qui aime affronter un adversaire qui donne du rythme. A l’issue de son succès, Daniil était donc forcément satisfait même s’il a précisé qu’il ne s’était pas encore tout à fait habitué aux conditions de jeu de Melbourne Park.
« Honnêtement, j’ai beaucoup mieux joué à Brisbane. Je ne suis pas encore totalement adapté au court. J’ai l’impression de manquer un peu de puissance dans mes frappes. Mais c’est une bonne chose, car quand on enchaîne les victoires tout au long du tournoi, on s’y habitue progressivement… mais je joue nettement mieux ; c’est la première fois depuis deux ans que j’atteins le troisième tour d’un Grand Chelem, donc je suis content »
Au prochain tour, Daniil sera opposé à Marozan qui a déjà sorti Rinderknech et Majchrzak, deux ‘scalps » qui confirme que le Hongrois est en grande forme. Son jeu et son style peuvent gêner le Russe.
Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 07:45