Daniil Medvedev ne pourra pas sortir l’ex­cuse de la récu­pé­ra­tion alors qu’il vient de s’in­cliner dès le deuxième tour de l’Open d’Australie où il était fina­liste en titre.

Certainement extrê­me­ment déçu et abattu après sa défaite en cinq sets et 4h55 de jeu face au qualifié améri­cain, Learner Tien (121e), le Russe a refusé de se présenter en confé­rence de presse d’après match à en croire les quelques jour­na­listes encore présents sur place dont Ben Rothenberg.

Update from the #AusOpen press room at 3:38 am :



“Daniil’s not coming.” pic.twitter.com/tIGZcZXICo