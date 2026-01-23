Mené deux sets à zéro par le Hongrois Fabian Marozsan (47e mondial) au troi­sième tour de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev a trouvé les ressources pour renverser la partie et s’im­poser en cinq sets : 6–7(5), 4–6, 7–5, 6–0, 6–3, en 3h46 de jeu.

Qualifié pour les huitièmes de finale à Melbourne, le Russe affron­tera le talen­tueux Learner Tien (29e mondial), un adver­saire qu’il connaît bien. L’Américain l’avait battu au deuxième tour de ce même tournoi l’an dernier, mais aussi à Pékin, avant que Medvedev ne prenne sa revanche à Shanghai.

Une affiche que le 12e joueur mondial a décou­verte en plein match, alors qu’il était encore en grande difficulté.

« Pendant le match, ils ont affiché le score et d’ha­bi­tude, je ne regarde pas… J’ai jeté un coup d’œil et à ce moment‐là, ils disaient ‘victoire de Tien en trois sets’. J’étais mené deux sets à zéro, et je me suis dit : ‘d’ac­cord, ça va déjà être diffi­cile de gagner ce match en cinq sets et ensuite je vais me taper Learner, mais ça va’. Le problème, c’est que je n’aime pas trop jouer contre lui, mais il doit détester jouer contre moi aussi, parce que dans tous nos matchs, c’est moi qui sers pour le match ou quelque chose comme ça, ce sont de longs échanges brutaux… Je vais en profiter, car il y aura beau­coup de coups et de bonnes défenses de part et d’autre… Je vais donc essayer de profiter du tennis et, bien sûr, faire de mon mieux pour peut‐être le surprendre à un moment donné », a raconté Medvedev en confé­rence de presse.