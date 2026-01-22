De passage ce mercredi en conférence de presse après sa qualification pour le troisième tour de l’Open d’Australie (victoire en quatre sets contre Quentin Halys), Daniil Medvedev a été interrogé sur l’une des spécificités du tennis, à savoir le partage des vestiaires avec les autres joueurs.
Et lorsqu’il a été demandé au Russe si cela engendrait des moments gênants, ce dernier a expliqué que, contrairement à une certaine période, l’ambiance était globalement très bonne.
« C’est une très bonne question, car il y a probablement cinq ou six jours, je discutais avec mes entraîneurs. Ils sont tous les deux ici, Rohan (Goetzke) et Thomas (Johansson). Rohan était entraîneur sur le circuit il y a environ 20 ans. Oui, environ 20 ans. Peut‐être même plus. Thomas jouait à peu près à la même époque. Je ne connais que les vestiaires depuis mon arrivée, et pour être honnête, j’ai toujours dit que c’était super sympa. Oui, sur le court, parfois, on peut… Je veux dire, on ne se dispute jamais, mais on peut discuter ici et là. Il y a peut‐être, je ne sais pas, deux ou trois gars parmi les 100 meilleurs que vous n’aimez pas, mais en général, l’ambiance est super sympa. Tout le monde rit, même parfois avant ou après les matchs. Si vous avez vraiment de bonnes relations, vous pouvez en rire. Ils m’ont dit qu’il y a 20 ans, l’ambiance était aussi toxique que possible. C’est ce qu’ils disent. Je ne sais pas si cela a déjà été mentionné dans un podcast ou autre, mais j’ai entendu certaines histoires de Thomas. Je ne les révélerai jamais. J’étais sous le choc. Je me suis dit : ‘C’est pour ça que vous terminez votre carrière tôt, parce que la pression est constante’. Il m’a raconté des anecdotes où, dès le réveil, on est déjà sous pression. Dans les vestiaires, on est sous pression. Je sais que notre vestiaire est génial. Il est très cool, très relaxant. Vous voyez Alcaraz et Sinner partager les jets ou autre. Je pense que c’est bien, parce que c’est ce qui nous permet d’apprécier le tennis et d’apprécier le circuit. »
Publié le jeudi 22 janvier 2026 à 14:08