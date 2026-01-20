De passage en conférence de presse après sa qualification très convaincante pour le deuxième tour de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev s’est longuement exprimé sur la domination actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.
Et après avoir humblement reconnu que « s’il devait jouer 20 matchs contre eux, il allait probablement en perdre beaucoup », le Russe a également tempéré en expliquant que sur un match, tout était finalement possible.
« Pour moi, c’est important de tenir bon, de bien jouer, d’arriver au point de les affronter, parce que c’est généralement en quarts ou en demi‐finales, et là je serais heureux de relever ce défi. Mais encore une fois, ce sont les deux meilleurs joueurs au monde. Il n’y a probablement personne actuellement qui puisse les défier de manière régulière, mais sur un match, ils peuvent toujours perdre. Même hier (dimanche), vous avez vu qu’il y a eu un tie‐break (lors de la victoire d’Alcaraz contre Walton). D’accord, c’est un petit pas, mais tout le monde peut les battre sur un jour donné. »
