Open d'Australie

Daniil Medvedev : « Tout le monde peut battre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner à cette condition »

De passage en confé­rence de presse après sa quali­fi­ca­tion très convain­cante pour le deuxième tour de l’Open d’Australie, Daniil Medvedev s’est longue­ment exprimé sur la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner. 

Et après avoir humble­ment reconnu que « s’il devait jouer 20 matchs contre eux, il allait proba­ble­ment en perdre beau­coup », le Russe a égale­ment tempéré en expli­quant que sur un match, tout était fina­le­ment possible. 

« Pour moi, c’est impor­tant de tenir bon, de bien jouer, d’ar­river au point de les affronter, parce que c’est géné­ra­le­ment en quarts ou en demi‐finales, et là je serais heureux de relever ce défi. Mais encore une fois, ce sont les deux meilleurs joueurs au monde. Il n’y a proba­ble­ment personne actuel­le­ment qui puisse les défier de manière régu­lière, mais sur un match, ils peuvent toujours perdre. Même hier (dimanche), vous avez vu qu’il y a eu un tie‐break (lors de la victoire d’Alcaraz contre Walton). D’accord, c’est un petit pas, mais tout le monde peut les battre sur un jour donné. »

Publié le mardi 20 janvier 2026 à 17:16

