Open d'Australie

Danilovic en mode Djokovic pour venir à bout de Venus Williams : « Je ne répè­terai pas tout ce que je me suis dit devant le miroir… »

Alors qu’elle était menée 4–0 par Venus Williams dans le troi­sième set, Olga Danilovic est venue fina­le­ment venu à bout de la légende améri­caine de 45 ans : 6–7(5), 6–3, 6–4, en 2h19 de jeu. 

Dans des propos relayés par le média serbe Sportklub, la compa­triote de Novak Djokovic a expliqué avoir utilisé la tech­nique du miroir dans les toilettes après la perte de la première manche. 

« Je ne vais pas répéter tout ce que j’ai dit, haha. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit que je m’ai­mais, que je serais mon amie et que je serais là pour moi. Que je joue­rais la tête haute. Le deuxième set était bon, le troi­sième ne l’était pas au début, mais je me suis rappelé ce que je m’étais dit. »

Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 12:59

