Alors qu’elle était menée 4–0 par Venus Williams dans le troisième set, Olga Danilovic est venue finalement venu à bout de la légende américaine de 45 ans : 6–7(5), 6–3, 6–4, en 2h19 de jeu.
Dans des propos relayés par le média serbe Sportklub, la compatriote de Novak Djokovic a expliqué avoir utilisé la technique du miroir dans les toilettes après la perte de la première manche.
« Je ne vais pas répéter tout ce que j’ai dit, haha. Je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit que je m’aimais, que je serais mon amie et que je serais là pour moi. Que je jouerais la tête haute. Le deuxième set était bon, le troisième ne l’était pas au début, mais je me suis rappelé ce que je m’étais dit. »
Publié le dimanche 18 janvier 2026 à 12:59