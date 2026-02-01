AccueilOpen d'AustralieDans l'incompréhension, Alcaraz interpelle l’arbitre après avoir recollé face à Djokovic
Dans l’in­com­pré­hen­sion, Alcaraz inter­pelle l’arbitre après avoir recollé face à Djokovic

Par Baptiste Mulatier

Après être revenu à une manche partout face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie (6−2, 2–6), Carlos Alcaraz a fait part de son incom­pré­hen­sion, d’abord auprès de l’arbitre, puis du superviseur.

Le numéro 1 mondial s’est étonné de voir le toit partiel­le­ment fermé, sans en connaître la raison.

La pluie pour­rait tomber à Melbourne.

À suivre…

Publié le dimanche 1 février 2026 à 11:14

