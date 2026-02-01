Après être revenu à une manche partout face à Novak Djokovic en finale de l’Open d’Australie (6−2, 2–6), Carlos Alcaraz a fait part de son incom­pré­hen­sion, d’abord auprès de l’arbitre, puis du superviseur.

Le numéro 1 mondial s’est étonné de voir le toit partiel­le­ment fermé, sans en connaître la raison.

La pluie pour­rait tomber à Melbourne.

La protesta de Alcaraz por el cierre del techo en la Rod Laver con Djokovic en los vestua­rios.#AusOpen #AO26 pic.twitter.com/u8qmQlyjp0 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) February 1, 2026

À suivre…