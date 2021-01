Novak Djokovic monte au créneau. Une première fois opposé à la bulle « VIP » dans laquelle il a été installé à Adélaïde, le numéro 1 mondial a cette fois directement écrit au directeur du tournoi, Craig Tiley, après l’annonce de plusieurs cas positifs au Covid dans les avions, ce qui va contraindre une cinquantaine de joueurs à passer la quarantaine à l’isolement total.

Une annonce qui est mal passée pour le natif de Belgrade qui a décidé de faire jouer de son influence en écrivant une lettre au patron de l’Open d’Australie, dans laquelle il demande des améliorations afin que les joueurs concernés puissent passer une quarantaine décente.

Selon Puntodebreak, Djokovic réclamerait six mesures visant à rétablir un tant soit peu de l’équité face aux joueurs qui peuvent sortir 5 heures par jour et s’entraîner « normalement » :

La présence de matériel de fitness et d’entraînement dans toutes les chambres

De la nourriture décente, selon le niveau du tournoi et d’un athlète d’élite

Réduire les jours d’isolement pour les 47 joueurs isolés, en effectuant plus de tests qui confirment que tous sont négatifs

Une autorisation de rendre visite à son entraîneur ou entraîneur physique, tant que les deux ont réussi le PCR

Si la proposition précédente a le feu vert, que le joueur et son entraîneur soient au même étage de l’hôtel

Déplacez autant de joueurs que possible dans des maisons privées avec un court pour s’entraîner

Si ces propositions n’ont que très peu de chance d’aboutir, Djokovic a au moins le mérite et la décence de penser à ceux qui ont eu la malchance de tomber dans un avion avec une cas positif au Covid-19. Dorénavant, ce sont trois avions et plus de 50 joueurs qui sont concernés par une quarantaine stricte.