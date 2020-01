Steve Darcis, qui dispute les qualifications avec un premier tour face à Elliot Benchetrit, s’est confié à la RTBF sur les conditions de jeu difficiles à Melbourne : « Aujourd’hui (lire ce mardi), ce n’était vraiment pas terrible. La qualité de l’air était vraiment trop mauvaise, et je ne me suis pas entraîné. J’estimais que c’était trop dangereux, j’ai donc préféré ne pas m’entraîner. Avec les joueurs, on parle pas mal de cette situation. On voit que l’air n’est pas top, il y a du brouillard un peu partout, ça sent un peu la fumée. On ne peut pas jouer dans des conditions optimales, et on se doutait qu’il y allait avoir des problèmes. Il y en a eu un ou deux aujourd’hui (lire ce mardi), j’espère que ce ne sera pas le cas dans les jours à venir. »