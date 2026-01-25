AccueilVidéosDarderi, adversaire de Sinner, fait une Nadal et s'écroule en plein direct...
VidéosOpen d'Australie

Darderi, adver­saire de Sinner, fait une Nadal et s’écroule en plein direct à la télévision

Thomas S
Par Thomas S

-

1514

Les condi­tions extrêmes à Melbourne conti­nuent de faire des siennes. 

Luciano Darderi, tombeur ce samedi de Karen Khachanov et opposé à son compa­triote, Jannik Sinner, pour une place en quarts de finale de l’Open d’Australie, a été bruta­le­ment rattrapé par une crampe lors d’un direct à la télé­vi­sion australienne. 

Des images assez impres­sion­nantes qui rappellent forcé­ment ce jour où Rafael Nadal avait dû quitter la salle de presse prati­que­ment en rampant lors de l’US Open 2011 (voir la vidéo ci‐dessous).

Fait cocasse, Darderi, au moment de l’ap­pa­ri­tion de la douleur, était juste­ment en train de parler de son futur adver­saire, Jannik Sinner, lui aussi perclus de crampes lors de sa victoire chan­ceuse au troi­sième tour. 

Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 18:01


