Les condi­tions extrêmes à Melbourne conti­nuent de faire des siennes.

Luciano Darderi, tombeur ce samedi de Karen Khachanov et opposé à son compa­triote, Jannik Sinner, pour une place en quarts de finale de l’Open d’Australie, a été bruta­le­ment rattrapé par une crampe lors d’un direct à la télé­vi­sion australienne.

The moment 🇮🇹 Luciano Darderi cramped live on air 😳 The condi­tions on Saturday were BRUTAL.



🎥 Australian Open BlueZone pic.twitter.com/UEr3HmnD5Y — The First Serve (@TheFirstServeAU) January 24, 2026

Des images assez impres­sion­nantes qui rappellent forcé­ment ce jour où Rafael Nadal avait dû quitter la salle de presse prati­que­ment en rampant lors de l’US Open 2011 (voir la vidéo ci‐dessous).

Fait cocasse, Darderi, au moment de l’ap­pa­ri­tion de la douleur, était juste­ment en train de parler de son futur adver­saire, Jannik Sinner, lui aussi perclus de crampes lors de sa victoire chan­ceuse au troi­sième tour.