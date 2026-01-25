Les conditions extrêmes à Melbourne continuent de faire des siennes.
Luciano Darderi, tombeur ce samedi de Karen Khachanov et opposé à son compatriote, Jannik Sinner, pour une place en quarts de finale de l’Open d’Australie, a été brutalement rattrapé par une crampe lors d’un direct à la télévision australienne.
The moment 🇮🇹 Luciano Darderi cramped live on air 😳 The conditions on Saturday were BRUTAL.— The First Serve (@TheFirstServeAU) January 24, 2026
🎥 Australian Open BlueZone pic.twitter.com/UEr3HmnD5Y
Des images assez impressionnantes qui rappellent forcément ce jour où Rafael Nadal avait dû quitter la salle de presse pratiquement en rampant lors de l’US Open 2011 (voir la vidéo ci‐dessous).
Fait cocasse, Darderi, au moment de l’apparition de la douleur, était justement en train de parler de son futur adversaire, Jannik Sinner, lui aussi perclus de crampes lors de sa victoire chanceuse au troisième tour.
Publié le dimanche 25 janvier 2026 à 18:01