Ce dimanche, Jannik Sinner va tenter de défendre son titre à Melbourne contre Alexander Zverev en finale de l’Open d’Australie.

Co‐entraîneur avec Simone Vagnozzi du numéro 1 mondial, Darren Cahill a loué en confé­rence de presse la matu­rité de son joueur.

« Je pense qu’il n’est pas facile de revenir et de défendre un titre majeur pour la première fois de sa carrière. Il a dû faire face à des problèmes. Nous ne pour­rions pas être plus fiers de la manière dont il s’est comporté, à la fois sur et en dehors du terrain, de la lutte qu’il a menée, de sa rési­lience. Je sais qu’il n’a que 23 ans, mais on a parfois l’im­pres­sion qu’il est beau­coup plus âgé et plus sage que nous. C’est un jeune homme incroyable. Ce n’est pas une surprise pour nous de le retrouver en finale. Je pense que son niveau est excellent depuis long­temps, mais son niveau ici en Australie est encore meilleur. Il adore jouer en Australie. »