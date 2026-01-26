Qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie grâce à sa victoire contre son compa­triote Luciano Darderi (25e mondial) ce lundi (6−1, 6–3, 7–6[2]), Jannik Sinner a pour­tant bien failli prendre la porte samedi sur la Rod Laver Arena lors de son troi­sième tour face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial).

Perclus de crampes dans la troi­sième manche, le double tenant du titre venait d’être breaké lorsque le proto­cole chaleur a été déclenché, et la partie inter­rompue le temps que le toit soit déployé.

Alors que certains ont immé­dia­te­ment crié au complot, Darren Cahill, co‐entraîneur de l’Italien aux côtés de Simone Vagnozzi, a mis les choses au clair au micro d’ESPN en expli­quant comment cette situa­tion critique avait été gérée par l’équipe.

« Il est évident que Jannik a eu beau­coup de chance au moment où le toit a été fermé. Tout le monde dans l’équipe savait qu’à un moment donné, le match serait inter­rompu pour déployer le toit rétrac­table. C’est pour­quoi nous voulions qu’il tienne le coup jusqu’à la fin du troi­sième set. Il était évident qu’à ce moment‐là, que le toit soit fermé ou non, il y aurait une pause de dix minutes. Je dois dire que je travaille avec lui depuis long­temps et que ce qu’il a fait l’autre jour est l’une des perfor­mances les plus impres­sion­nantes que je lui ai vu réaliser, en raison de la façon dont il a géré », a déclaré le coach austra­lien dans des propos relayés par Punto de Break.

Pour une place dans le dernier carré, le double tenant du titre affron­tera mercredi le vain­queur du duel entre Ben Shelton et Casper Ruud.