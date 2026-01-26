Qualifié pour les quarts de finale de l’Open d’Australie grâce à sa victoire contre son compatriote Luciano Darderi (25e mondial) ce lundi (6−1, 6–3, 7–6[2]), Jannik Sinner a pourtant bien failli prendre la porte samedi sur la Rod Laver Arena lors de son troisième tour face à l’Américain Eliot Spizzirri (85e mondial).
Perclus de crampes dans la troisième manche, le double tenant du titre venait d’être breaké lorsque le protocole chaleur a été déclenché, et la partie interrompue le temps que le toit soit déployé.
Alors que certains ont immédiatement crié au complot, Darren Cahill, co‐entraîneur de l’Italien aux côtés de Simone Vagnozzi, a mis les choses au clair au micro d’ESPN en expliquant comment cette situation critique avait été gérée par l’équipe.
« Il est évident que Jannik a eu beaucoup de chance au moment où le toit a été fermé. Tout le monde dans l’équipe savait qu’à un moment donné, le match serait interrompu pour déployer le toit rétractable. C’est pourquoi nous voulions qu’il tienne le coup jusqu’à la fin du troisième set. Il était évident qu’à ce moment‐là, que le toit soit fermé ou non, il y aurait une pause de dix minutes. Je dois dire que je travaille avec lui depuis longtemps et que ce qu’il a fait l’autre jour est l’une des performances les plus impressionnantes que je lui ai vu réaliser, en raison de la façon dont il a géré », a déclaré le coach australien dans des propos relayés par Punto de Break.
Pour une place dans le dernier carré, le double tenant du titre affrontera mercredi le vainqueur du duel entre Ben Shelton et Casper Ruud.
Publié le lundi 26 janvier 2026 à 11:35