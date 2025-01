Invité de la chaîne améri­caine, ESPN, afin de réagir à la polé­mique concer­nant le jour­na­liste austra­lien qui s’est moqué de Novak Djokovic en plein direct, Darren Cahiil, né en Australie et entraî­neur de Jannik Sinner, a expliqué qui était Tony Jones, le jour­na­liste en ques­tion, avant de condamner les propos tenus.

Pour rappel, le Serbe a refusé de s’ex­primer sur le court après sa victoire face à Jiri Lehecka en huitièmes de finale en atten­dant des excuses de la part de la chaîne.

Darren Cahill on Tony Jones comments « It was inap­pro­priate. I don’t blame Novak for taking offence » pic.twitter.com/K0lYTTXPHH