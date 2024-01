Après la victoire histo­rique de Jannik Sinner face à Djokovic en demi‐finale de l’Open d’Australie, ses deux entraî­neurs, Darren Cahill et Simone Vagnozzi, ont fait un détour en confé­rence de presse.

Dans un moment de compli­cité, Jannik est entré dans la salle puis a demandé à Cahill : « Qu’est‐ce que ça fait d’en­traîner Jannik Sinner ? »

Question à laquelle l’Australien a d’abord évidem­ment répondu avec humour.

« C’est un travail merdique, nous ne sommes pas assez bien payés, le gars nous donne du fil à retordre tout le temps, et il est toujours en train de prendre notre argent dans les parties de cartes. Et il prend beau­coup de plaisir à faire ce genre de choses ! »

En enten­dant ça, le jeune italien a immé­dia­te­ment quitté la pièce en riant, et son coach a pour­suivi avec un peu plus de sérieux.

« Non, plus sérieu­se­ment, c’était bien de tirer des leçons de ce match et de le voir s’at­ta­quer à Novak au début de la troi­sième et surtout de la quatrième manche. Il a fait du bon travail en absor­bant la pres­sion que Novak lui mettait. En fin de compte, j’ai trouvé que les deux derniers sets ont été excel­lents de la part des deux joueurs et que Jannik a réussi à trouver le moyen de gagner. »