Consultante pour Tennis Channel, Lindsay Davenport ne comprend pas pourquoi Rafael Nadal semble faire un blocage face à Novak Djokovic en Australie : « Certaines années c’est plus rapide, d’autres années c’est plus lent. Malgré cela, il semble que lorsque la finale du tournoi arrive et que Nadal doit affronter Novak, son corps s’arrête » a expliqué l’ex-joueuse américaine soulignant que même si les surfaces changent, le résultat est souvent le même quand Rafa doit aller défier Nole. Difficile de la contredire si on se repasse les images de la finale de 2019.