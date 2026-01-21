AccueilVidéosDavidovich Fokina, après sa victoire contre Opelka : "Il y avait quatre...
Davidovich Fokina, après sa victoire contre Opelka : « Il y avait quatre idiots bourrés contre lesquels je ne pouvais rien faire »

Thomas S
Thomas S

-

0

Les matchs d’Alejandro Davidovich Fokina ne ressemblent bien souvent à aucun autre.

Opposé ce mercredi à l’Américain, Reilly Opelka, au deuxième tour de l’Open d’Australie, l’Espagnol, qui se diri­geait vers une victoire tran­quille alors qu’il menait deux sets à rien, a fina­le­ment dû lutter pendant près de 4 heures et cinq manches avant de lever les bras au ciel.

Mais l’ac­tuel 14e joueur mondial a égale­ment dû faire face à un public assez hostile, dont quatre spec­ta­teurs mani­fes­te­ment un peu éméchés, qui lui ont adressé des doigts d’hon­neur. L’arbitre est donc logi­que­ment inter­venu (voir vidéo ci‐dessous). 

Après la rencontre, Davidovich Fokina a égale­ment fait part d’un soutien parfois un peu exagéré pour son adver­saire. « Je me suis tordu la cheville et il a remporté le point, et je pense que ce n’est pas juste pour moi qu’ils aient applaudi ce point, car j’au­rais pu me faire plus mal. C’était une légère entorse, je n’avais rien, je n’avais pas mal. Mais au final, ce n’était pas juste qu’ils applau­dissent à ce moment‐là, car c’était un point gratuit pour lui. Je pense que c’était un très bon match aujourd’hui (mercredi). Le public voulait voir un cinquième set. Cela peut arriver ici, cela peut arriver partout dans le monde. Et il y avait quatre idiots bourrés contre lesquels je ne pouvais rien faire. Rien de plus. »

Publié le mercredi 21 janvier 2026 à 18:38

