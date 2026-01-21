Les matchs d’Alejandro Davidovich Fokina ne ressemblent bien souvent à aucun autre.
Opposé ce mercredi à l’Américain, Reilly Opelka, au deuxième tour de l’Open d’Australie, l’Espagnol, qui se dirigeait vers une victoire tranquille alors qu’il menait deux sets à rien, a finalement dû lutter pendant près de 4 heures et cinq manches avant de lever les bras au ciel.
Mais l’actuel 14e joueur mondial a également dû faire face à un public assez hostile, dont quatre spectateurs manifestement un peu éméchés, qui lui ont adressé des doigts d’honneur. L’arbitre est donc logiquement intervenu (voir vidéo ci‐dessous).
The umpire had Davidovich Fokina’s back after this angry interaction with a spectator 😠#AusOpen pic.twitter.com/elKOjITFwH— TNT Sports (@tntsports) January 21, 2026
Après la rencontre, Davidovich Fokina a également fait part d’un soutien parfois un peu exagéré pour son adversaire. « Je me suis tordu la cheville et il a remporté le point, et je pense que ce n’est pas juste pour moi qu’ils aient applaudi ce point, car j’aurais pu me faire plus mal. C’était une légère entorse, je n’avais rien, je n’avais pas mal. Mais au final, ce n’était pas juste qu’ils applaudissent à ce moment‐là, car c’était un point gratuit pour lui. Je pense que c’était un très bon match aujourd’hui (mercredi). Le public voulait voir un cinquième set. Cela peut arriver ici, cela peut arriver partout dans le monde. Et il y avait quatre idiots bourrés contre lesquels je ne pouvais rien faire. Rien de plus. »
