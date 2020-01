L’organisation de l’Open d’Australie est confrontée à un autre problème comme le révèle le quotidien britannique The Times. Le Grand Chelem australien avait annoncé une solution de repli avec l’utilisation des courts couverts du centre national d’entraînement ainsi que les trois courts principaux qui possèdent un toit rétractable. Le joueur britannique Jay Clarke explique dans les colonnes du Times que la fumée était rentrée dans les courts couverts du centre d’entraînement : « Il a été question de déplacer les matchs à l’intérieur mais nous sommes allés au centre national et c’était pire. Ils ont des bouches d’aération permanentes donc quand la fumée est entrée, elle n’a pu pas sortir. » Une déclaration qui pourrait remettre en question le plan de secours des organisateurs.

More problems for the Australian Open as British No 5 Jay Clarke reveals that smoke was leaking into the indoor courts at Melbourne Park yesterday. This was supposed to be a contingency plan if conditions are too bad outside… https://t.co/8RYqzbPRqU

— Stuart Fraser (@stu_fraser) January 15, 2020