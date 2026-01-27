Battu une deuxième fois d’af­filée au stade des quarts de finale de l’Open d’Australie, ce mardi par Carlos Alcaraz, un en après sa défaite contre Jannik Sinner, Alex De Minaur n’y arrive déci­dé­ment pas contre les tous meilleurs joueurs du circuit (mené 13–0 contre l’Italien dans les confron­ta­tions, et désor­mais 6–0 face à l’Espagnol).

Et logi­que­ment, lors de son passage en confé­rence de presse d’après match, l’Australien est apparu abattu et même agacé, ce qui est rare pour être souligné. Extraits.

Q. Vous sembliez très bien préparé, avec de belles victoires à la United Cup et lors de matchs exhi­bi­tion. Étiez‐vous satis­fait de votre prépa­ra­tion pour ce type de matchs ? Est‐ce quelque chose que vous feriez diffé­rem­ment à l’avenir pour vous préparer à ces très grands matchs ?

ALEX de MINAUR : Je ne sais pas. Que pourrais‐je faire diffé­rem­ment ? À vous de me le dire.

Q. Non, je ne sais pas. Je posais juste la ques­tion.

ALEX de MINAUR : Je veux dire, le calen­drier est ce qu’il est. Soit je joue la première semaine de l’année, soit je ne joue pas, donc je ne sais pas comment je pour­rais changer ma prépa­ra­tion. Je ne pense pas que ce soit un manque de prépa­ra­tion aujourd’hui. Comme je l’ai dit, je joue à un niveau incroya­ble­ment élevé. C’est juste que quand vous affrontez quel­qu’un comme Carlos en soirée, c’est diffi­cile de trouver les bonnes réponses.