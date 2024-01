De passage en confé­rence de presse après sa défaite en cinq sets face Andrey Rublev, ce dimanche en huitièmes de finale de l’Open d’Australie, Alex De Minaur est apparu extrê­me­ment déçu, esti­mant avoir manqué une grande oppor­tu­nité devant son public alors qu’il menait deux manches à une.

« Il y a quelques années ou même l’année dernière, je serais assis ici, peut‐être même content du résultat, en me disant que je n’au­rais proba­ble­ment pas dû gagner, qu’il est mieux classé que moi, que je l’ai emmené en cinq sets, que j’ai fait un bel effort. Mais les choses ont complè­te­ment changé parce que main­te­nant je suis assis ici et je suis abso­lu­ment dévasté parce que c’était une grande oppor­tu­nité et un match que je croyais ferme­ment pour­voir gagner. Mais il m’a échappé. »