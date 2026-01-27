Battu une deuxième fois d’affilée au stade des quarts de finale de l’Open d’Australie, ce mardi par Carlos Alcaraz, un en après sa défaite contre Jannik Sinner, Alex De Minaur n’y arrive décidément pas contre les tous meilleurs joueurs du circuit (mené 13–0 contre l’Italien dans les confrontations, et désormais 6–0 face à l’Espagnol).
Et logiquement, lors de son passage en conférence de presse d’après match, l’Australien est apparu abattu et même agacé, ce qui est rare pour être souligné. Extraits.
Q. Vous sembliez très bien préparé, avec de belles victoires à la United Cup et lors de matchs exhibition. Étiez‐vous satisfait de votre préparation pour ce type de matchs ? Est‐ce quelque chose que vous feriez différemment à l’avenir pour vous préparer à ces très grands matchs ?
ALEX de MINAUR : Je ne sais pas. Que pourrais‐je faire différemment ? À vous de me le dire.
Q. Non, je ne sais pas. Je posais juste la question.
ALEX de MINAUR : Je veux dire, le calendrier est ce qu’il est. Soit je joue la première semaine de l’année, soit je ne joue pas, donc je ne sais pas comment je pourrais changer ma préparation. Je ne pense pas que ce soit un manque de préparation aujourd’hui. Comme je l’ai dit, je joue à un niveau incroyablement élevé. C’est juste que quand vous affrontez quelqu’un comme Carlos en soirée, c’est difficile de trouver les bonnes réponses.
Publié le mardi 27 janvier 2026 à 17:22