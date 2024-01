Alex De Minaur faisait partie des nombreux joueurs à répondre aux inter­ro­ga­tions de la presse aujourd’hui à Melbourne.

D’abord tombeur de Novak Djokovic lors de l’United Cup, puis vain­queur face à Alcaraz dans un match d’ex­hi­bi­tion à Melbourne, l’Australien démarre l’année sur les chapeaux de roue.

Et lors­qu’un jour­na­liste lui a demandé ce qu’il pensait être la meilleure chose chez lui, le tout nouveau pension­naire du tennis s’est peut‐être un peu laissé emporté par son euphorie.

« Je peux me réveiller me réveiller le matin en sachant que j’ai franchi une étape impor­tante, qui a été très diffi­cile à atteindre. Je ne savais pas si j’al­lais y arriver. Aujourd’hui, je peux me regarder et dire que je l’ai fait, que je suis un joueur complè­te­ment diffé­rent de celui que j’étais l’année dernière. C’est exci­tant parce que j’es­père que j’ai des choses plus grandes et meilleures à venir. » a répondu De Minaur.