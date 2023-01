Alors que de plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer un chan­ge­ment de date de l’Open d’Australie afin d’al­longer la tournée austra­lienne sur l’en­semble du mois de janvier et par consé­quent de permettre aux joueurs d’avoir plus de temps pour se reposer et/ou se préparer, Alex De Minaur, opposé au Français Benjamin Bonzi ce samedi au troi­sième tour de l’Open d’Australie, a révélé lors de sa confé­rence de presse qu’il n’avait pris qu’un seul petit jour de congé.

« J’ai litté­ra­le­ment eu un jour de congé et je l’ai passé dans les trans­ports. Dès que la Coupe Davis s’est terminée à Malaga, je suis allé à Monte‐Carlo. Le voyage a eu lieu le lundi et depuis ce mardi, je n’ai pas arrêté de m’en­traîner un seul jour. J’aurais adoré partir sur une île déserte pendant deux semaines, mais je ne suis pas le genre de personne à pouvoir parti­ciper à un grand tournoi sans être à 100%. Je savais que j’avais beau­coup de travail à faire et je sens que menta­le­ment je suis meilleur que jamais. »