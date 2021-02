Déjà la fin du voyage pour le « Démon » Alex De Minaur. Le grand espoir local (n°23) a été balayé par un très solide Fabio Fognini (n°17) en trois sets secs : 4–6, 3–6, 4–6. En confé­rence de presse d’après‐match, l’Australien a avant tout poin­té la supé­rio­ri­té de son adver­saire du jour, « trop fort pour [lui] », et regret­té de s’ar­rê­ter de nou­veau à ce stade de la com­pé­ti­tion (qu’il n’a encore jamais dépas­sé à l’Open d’Australie en quatre participations).

« C’est un de ces matchs où vous êtes sur le court, vous don­nez tout, vous faites tout ce que vous pou­vez, mais vous avez juste l’im­pres­sion que votre adver­saire est à un autre niveau. C’est dif­fi­cile. D’une cer­taine manière, c’est bien d’a­voir ces matchs, parce que je peux main­te­nant me poser et voir ce que je dois amé­lio­rer. Je veux dire, c’est un éter­nel voyage d’a­mé­lio­ra­tion, et je ne suis pas satis­fait là je suis. Je ne veux pas m’ar­rê­ter au 3ème tour d’un Grand Chelem et me conten­ter de ça. Je veux aller loin dans les Majeurs et pous­ser jus­qu’aux deuxièmes semaines. Aujourd’hui n’é­tait pas le bon jour, mais j’au­rai plus de chances dans le futur et j’ap­pren­drai cer­tai­ne­ment de ce match. »