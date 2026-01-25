Impressionnant ce dimanche pour écarter Alexander Bublik à en peine 1h30 de jeu (6−4, 6–1, 6–1), Alex De Minaur, qui n’a vraiment pas été épargné par le tirage au sort, retrouvera le numéro 1 mondial, Carlos Alcaraz, pour une place en quarts de finale de l’Open d’Australie.
Et comme face à sa bête noire, Jannik Sinner, contre qui il est mené 13–0 dans les confrontations, l’Australien n’a jamais battu l’Espagnol après cinq duels. Et la tâche s’annonce encore plus complexe compte tenu de la progression d’Alcaraz dans un domaine en particulier : la concentration.
Une notion sur laquelle l’Australien a tenu à insister en conférence de presse.
« Ce sera la première fois qu’on va s’affronter dans un tournoi du Grand Chelem, donc je suis très impatient de voir comment ça va se passer. Il joue évidemment à un niveau incroyablement élevé, comme nous l’avons vu toute la semaine. Lorsque nous avons disputé le match exhibition avant le début du tournoi, il a joué un tennis de très haute qualité. Je sais à quoi m’attendre. Pour moi, tout se résume à devoir jouer mon meilleur tennis. C’est ce qu’il faudra faire pour entrer dans le match, lui rendre la tâche difficile et prolonger le match autant que possible, et en fin de compte, aller sur le terrain pour me battre. Il en a désormais la capacité. Il semble avoir trouvé un moyen de… Vous savez, l’une des choses sur lesquelles il a travaillé, c’est de ne pas perdre sa concentration. Dans le passé, il lui est peut‐être arrivé de vous donner quelques points faciles ici et là et de laisser ses adversaires entrer dans le match, et il a progressé là‐dessus. Il va donc rendre les choses encore plus difficiles. Mais depuis le début de la semaine, c’est un défi. Le tirage au sort a été difficile. Les matchs ont été difficiles. Je suis tout simplement enthousiasmé par ce défi. Ce sera mon test le plus difficile à ce jour, et oui, nous verrons comment je m’en sors. »
