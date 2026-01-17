AccueilOpen d'AustralieDe Minaur peut souffler, un forfait de dernière minute inattendu allège son...
Open d'Australie

De Minaur peut souf­fler, un forfait de dernière minute inat­tendu allège son tableau !

« Je suis désolé de devoir me retirer, j’ai toujours aimé jouer ici et ressentir le soutien du public. Je remercie les orga­ni­sa­teurs du tournoi, en espé­rant nous revoir très bientôt », ce sont par ces mots simples que l’Italien Matteo Berrettini a annoncé son forfait à l’Open d’Australie.

Depuis un bout de temps sa carrière n’a pas vrai­ment de constance. 

Lors de la dernière levée du Grand Chelem à l’US Open, Matteo avait du égale­ment se retirer à la dernière minute. 

Comme il n’est plus que 56ème au clas­se­ment, cela ne va pas perturber trop le tableau. 

Cela soulage aussi égale­ment un peu Alex de Minaur qui devait le jouer au 1er tour, ce qui n’était pas sur le papier un très bon tirage.

samedi 17 janvier 2026

