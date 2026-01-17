« Je suis désolé de devoir me retirer, j’ai toujours aimé jouer ici et ressentir le soutien du public. Je remercie les organisateurs du tournoi, en espérant nous revoir très bientôt », ce sont par ces mots simples que l’Italien Matteo Berrettini a annoncé son forfait à l’Open d’Australie.
Depuis un bout de temps sa carrière n’a pas vraiment de constance.
Lors de la dernière levée du Grand Chelem à l’US Open, Matteo avait du également se retirer à la dernière minute.
Comme il n’est plus que 56ème au classement, cela ne va pas perturber trop le tableau.
Cela soulage aussi également un peu Alex de Minaur qui devait le jouer au 1er tour, ce qui n’était pas sur le papier un très bon tirage.
Publié le samedi 17 janvier 2026 à 10:54