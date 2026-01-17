« Je suis désolé de devoir me retirer, j’ai toujours aimé jouer ici et ressentir le soutien du public. Je remercie les orga­ni­sa­teurs du tournoi, en espé­rant nous revoir très bientôt », ce sont par ces mots simples que l’Italien Matteo Berrettini a annoncé son forfait à l’Open d’Australie.

Depuis un bout de temps sa carrière n’a pas vrai­ment de constance.

Lors de la dernière levée du Grand Chelem à l’US Open, Matteo avait du égale­ment se retirer à la dernière minute.

Comme il n’est plus que 56ème au clas­se­ment, cela ne va pas perturber trop le tableau.

Cela soulage aussi égale­ment un peu Alex de Minaur qui devait le jouer au 1er tour, ce qui n’était pas sur le papier un très bon tirage.