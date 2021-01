Lauréat du pre­mier tour­noi de l’an­née sur l’ATP 250 d’Antalya le 13 jan­vier der­nier, Alex De Minaur a dû effec­tuer une qua­ran­taine de 15 jours comme tous les joueurs en pro­ve­nance de l’é­tran­ger alors qu’il est Australien. Une situa­tion qu’il a par­fai­te­ment accep­té tout en se sen­tant chan­ceux de ne pas avoir été cas contact comme 72 autres joueuses et joueurs qui ont dû res­ter enfer­mé durant toute la durée de la quarantaine.

« Je pense que nous sommes extrê­me­ment pri­vi­lé­giés de pou­voir venir ici, et au moins pour une grande majo­ri­té des joueurs d’a­voir cinq heures par jour pour s’en­traî­ner et faire ce que nous devons faire. Je savais que la qua­ran­taine serait tou­jours une tâche très dif­fi­cile. Je sais très bien com­ment les autres joueurs et coéqui­piers aus­tra­liens ont dû reve­nir et pas­ser 14 jours dans une pièce sans sor­tir. Je savais qu’il y avait tou­jours une pos­si­bi­li­té (d’être stric­te­ment enfer­mé), mais nous avons été extrê­me­ment chan­ceux », a décla­ré De Minaur à ESPN avant de saluer les efforts consen­tis par son pays.

« Il n’y a pas de secret pour­quoi l’Australie est l’un des endroits les plus sûrs, sinon le plus sûr au monde en ce moment et c’est grâce à ces mesures et à la façon dont ils ont trai­té le virus. Des mil­lions de per­sonnes ont dû subir une qua­ran­taine stricte dans leurs mai­sons pour que nous puis­sions venir ici et jouer ce tour­noi. Je me sens donc vrai­ment privilégié. »