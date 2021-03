Le coach Jan de Witt ne mâche jamais ses mots quand les médias viennent lui deman­der son avis. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait der­niè­re­ment lors d’une émis­sion sur sportradio360.de.

L’ancien entraî­neur notam­ment de Gilles Simon qui a accom­pa­gné Nikoloz Basilashvili en Australie a tenu à pous­ser un vrai coup de gueule au sujet de la fameuse qua­ran­taine à Melbourne : « Ce qu’il s’est pas­sé en Australie n’est pas accep­table. Si j’a­vais réel­le­ment connu les vraies condi­tions de cette qua­ran­taine, je n’y serai pas allé. Je ne trouve pas que l’on a été si bien trai­tés que le disent les médias. Tout n’a pas très bien fonc­tion­né. Pendant trois jours, on est quand même res­té blo­qué car le ser­vice de trans­port ne fonc­tion­nait pas. On sen­tait en fait que cer­taines choses n’a­vaient pas été anti­ci­pées et qu’il y avait pas mal d’im­pro­vi­sa­tions. En somme, nous étions juste des cobayes dans un envi­ron­ne­ment com­plè­te­ment carac­té­ri­sé par la peur » a expli­qué Jan de Witt. Craig Tiley devrait apprécier.