Les avions affrétés par l’organisation de l’Open d’Australie commencent tout doucement à se remplir aux quatre coins du monde. Après Djokovic, Nadal et Thiem, c’est au tour de Stan Wawrinka, d’Andrey Rublev et de Victoria Azarenka, entre autres, de s’envoler pour l’Australie et la bulle de Melbourne. Une arrivée plus qu’inédite pour tous ces joueurs.