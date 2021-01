Le n°1 mon­dial Novak Djokovic, tout juste sor­ti de sa qua­ran­taine, n’a dis­pu­té ven­dre­di qu’un set à Adelaide lors de l’exhibition. Le Serbe n’a pas vou­lu prendre de risque, visi­ble­ment dimi­nué par une ampoule à la main droite. Un fléau qui pour­rait être plus accen­tué chez les joueurs ayant vécu une qua­ran­taine stricte. C’est en tous cas ce qu’avait affir­mé le phy­sio­thé­ra­peute de Janick Sinner dans un média ita­lien. Selon lui, l’un des plus grands dan­gers pour les joueurs dans les pre­miers jours sui­vant la qua­ran­taine vient des ampoules car la peau est plus sen­sible après une moindre uti­li­sa­tion de la raquette.

Les joueurs sont avertis.