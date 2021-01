Quoi que l’on dise, les autorités sanitaires ne plaisantent pas en Australie. Craig Tiley a rappelé que 3200 tests PCR ont déjà été effectués. Que chaque cas positif, ils sont au nombre de 6, ont été analysés avec précision pour comprendre s’ils avaient contracté par exemple le virus préalablement : « Nous avons 6 positifs confirmés qui ont été transférés à l’hôtel médicalisé. Plus tard, nous avons plusieurs résultats qui sont analysés par des experts pour déterminer s’ils sont des faux positifs ou reflètent une charge virale disséminée à la suite de cela personne a vaincu la maladie, et n’a plus la capacité de la transmettre »

Il n’y a donc pas de précipitation ou même d’inquiétude, tout est sous contrôle. Craig a aussi rappelé qu’il comprenait que la situation était difficile pour les cas contact mais qu’il essayait de faire de son mieux pour rendre la situation plus facile à gérer : « Chaque jour, j’ai un appel avec tous les joueurs confinés. Je sais que c’est une situation compliquée pour eux car ce n’est pas normal de préparer un Grand Chelem comme celui-ci. Nous faisons tout notre possible pour améliorer leurs conditions«