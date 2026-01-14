Novak Djokovic a débuté ses séances d’entrainement à Melbourne Park.
Si la première face à Medvedev s’est bien déroulée, les deux joueurs se donnant à fond, la deuxième qui a eu lieu dans l’après midi a été plus problématique car elle n’a duré que 12 minutes.
En effet, Novak est juste resté sur le court sur sa chaise se faisant masser le cou par son entraineur qui s’est transformé en kiné.
Après cette séance de soins, le Serbe a enfilé un sweat‐shirt, a remercié les fans présents au bord du court avant de se rendre au player’s lounge.
🇨🇦✍️@DjokerNole returned to Court 10 for a 2nd session at 5 p.m.— TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) January 14, 2026
It lasted just … 12 minutes.
A chunk of that time was taken up with the Serb having his neck manipulated by his trainer. He had all his knuckles and even his thumb just DUG in there. It looked pretty painful. » pic.twitter.com/pgfrS2JiWI
Les observateurs présents sur place ont indiqué que Djokovic semblait souffrir.
On sera très vite s’il s’agit d’un petit bobo ou d’une vraie blessure.
Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 08:09