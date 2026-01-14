AccueilOpen d'AustralieDéjà une vraie alerte pour Novak Djokovic !
Déjà une vraie alerte pour Novak Djokovic !

Novak Djokovic a débuté ses séances d’en­trai­ne­ment à Melbourne Park.

Si la première face à Medvedev s’est bien déroulée, les deux joueurs se donnant à fond, la deuxième qui a eu lieu dans l’après midi a été plus problé­ma­tique car elle n’a duré que 12 minutes.

En effet, Novak est juste resté sur le court sur sa chaise se faisant masser le cou par son entrai­neur qui s’est trans­formé en kiné.

Après cette séance de soins, le Serbe a enfilé un sweat‐shirt, a remercié les fans présents au bord du court avant de se rendre au player’s lounge.

Les obser­va­teurs présents sur place ont indiqué que Djokovic semblait souffrir.

On sera très vite s’il s’agit d’un petit bobo ou d’une vraie blessure.

Publié le mercredi 14 janvier 2026 à 08:09

