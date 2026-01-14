Novak Djokovic a débuté ses séances d’en­trai­ne­ment à Melbourne Park.

Si la première face à Medvedev s’est bien déroulée, les deux joueurs se donnant à fond, la deuxième qui a eu lieu dans l’après midi a été plus problé­ma­tique car elle n’a duré que 12 minutes.

En effet, Novak est juste resté sur le court sur sa chaise se faisant masser le cou par son entrai­neur qui s’est trans­formé en kiné.

Après cette séance de soins, le Serbe a enfilé un sweat‐shirt, a remercié les fans présents au bord du court avant de se rendre au player’s lounge.

🇨🇦✍️@DjokerNole returned to Court 10 for a 2nd session at 5 p.m.



It lasted just … 12 minutes.



A chunk of that time was taken up with the Serb having his neck mani­pu­lated by his trainer. He had all his knuckles and even his thumb just DUG in there. It looked pretty painful. » pic.twitter.com/pgfrS2JiWI — TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) January 14, 2026

Les obser­va­teurs présents sur place ont indiqué que Djokovic semblait souffrir.

On sera très vite s’il s’agit d’un petit bobo ou d’une vraie blessure.