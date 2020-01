Juan Martin Del Potro ne disputera pas l’Open d’Australie car il n’est pas encore remis de sa blessure au genou droit.

Pressenti depuis plusieurs semaines, Juan Martin Del Potro a officialisé son forfait pour l’Open d’Australie (20 janvier au 2 février). L’Argentin, victime d’une fracture de la rotule du genou droit en 2019 et qui a ensuite été opéré, n’est pas encore totalement remis. Il n’a plus rejoué sur le circuit depuis le Queen’s et le natif de Tandil a repoussé son retour sur le circuit à plusieurs reprises notamment en octobre à Stockholm. Le tournoi du Grand Chelem australien ne réussit pas à JMDP qui le rate pour la cinquième fois en six ans. Il s’agit également de son 18e forfait sur un Grand Chelem. Un nouveau coup dur pour le vainqueur de l’US Open 2009. Une question se pose : réussira-t-il un énième comeback ?

Our two-time quarterfinalist Juan Martin del Potro has withdrawn from #AusOpen 2020 as he continues to recover from a knee injury.

Wishing you all the best with your recovery @delpotrojuan. We hope to see you back in Australia soon 🦘🇦🇺 pic.twitter.com/XNWd7u0ilT

— #AusOpen (@AustralianOpen) January 10, 2020